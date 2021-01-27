В Бельгии ужесточили режим въезда/выезда в связи с пандемией

Поездки необязательного характера в Бельгию и из нее запрещены начиная со среды согласно решению правительства от 22 января.
"Начиная с 27 января, путешествия отпускного или туристического характера запрещены. Это относится к поездкам из нашей страны, и к поездкам в нашу страну. Это запрещение будет действовать до 1 марта", - сообщил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо после заседания комитета по согласованию, в который входит руководство федеральных и региональных властей.
Ужесточение мер он объяснил тем, что, несмотря на определенную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, остаются серьезные риски. Эти риски правительство видит в новых вариантах коронавируса, которые уже проникли в Европу и Бельгию, они являются более заразными и способны изменить ситуацию в худшую сторону, считают в правительстве.
Соблюдение запрета на необязательные поездки контролируется на автодорогах, воздушном, морском и железнодорожном транспорте. Лица, въезжающие или возвращающиеся в Бельгию, должны заполнять заявление о цели своей поездки и формуляр локализации пассажира.
В качестве обоснованных причин поездок считаются служебные перемещения трансграничных работников, важные профессиональные задачи, цели медицинского характера, семейное воссоединение; встреча партнеров по гражданскому браку, которые проживают в разных местах. Последний пункт вызвал некоторую полемику: как доказать полицейским достоверность причины перемещения.
Нерезиденты Бельгии, въезжающие в страну, например, по профессиональным причинам, должны предъявить два отрицательных теста ПЦР, сделанные при отъезде и по прибытии.
Кроме того, начиная с 25 января, все путешественники, прибывающие из Великобритании, Южной Африки и Южной Америки помещаются на карантин в десять дней, вместо действовавших ранее семи, проходя при этом тесты ПЦР в первый и седьмой дни карантина.
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