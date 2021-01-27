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СНГ 27.01.2021 13:46

ВМС Украины в 2021г получат турецкий комплекс беспилотников "Байрактар"

В Одессе состоялась рабочая встреча представителей турецкой компании Baykar Makina с руководством и специалистами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по закупке и взятии на вооружение украинского флота беспилотных летательных комплексов "Байрактар-ТВ2" с улучшенными характеристиками.

"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-морских сил, как на суше, так и на море", - цитирует Служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ командующего ВМС контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Гендиректор компании Baykar Makina Лютфи Халук Байрактар отметил, что за последние годы сотрудничество между Украиной и Турцией достигло стратегических масштабов.

"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины в качестве поддержки мы предоставляем новейшие технологии. Будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - рассказал Байрактар.

По результатам встречи стороны разработали общий порядок реализации проекта по плану действий, договорились о дальнейшем расширении сотрудничества.

В октябре 2020 года вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщал, что Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет соответствующую площадку для такого предприятия. "Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Ранее сообщалось об успешном использовании Азербайджаном осенью 2020 года турецких систем вооружений, в том числе беспилотников Bayraktar TB2, во время войны в Карабахе.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]