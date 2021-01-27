В Одессе состоялась рабочая встреча представителей турецкой компании Baykar Makina с руководством и специалистами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по закупке и взятии на вооружение украинского флота беспилотных летательных комплексов "Байрактар-ТВ2" с улучшенными характеристиками.

"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-морских сил, как на суше, так и на море", - цитирует Служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ командующего ВМС контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Гендиректор компании Baykar Makina Лютфи Халук Байрактар отметил, что за последние годы сотрудничество между Украиной и Турцией достигло стратегических масштабов.

"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины в качестве поддержки мы предоставляем новейшие технологии. Будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - рассказал Байрактар.

По результатам встречи стороны разработали общий порядок реализации проекта по плану действий, договорились о дальнейшем расширении сотрудничества.

В октябре 2020 года вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщал, что Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет соответствующую площадку для такого предприятия. "Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Ранее сообщалось об успешном использовании Азербайджаном осенью 2020 года турецких систем вооружений, в том числе беспилотников Bayraktar TB2, во время войны в Карабахе.