В Одессе состоялась рабочая встреча представителей турецкой компании Baykar Makina с руководством и специалистами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по закупке и взятии на вооружение украинского флота беспилотных летательных комплексов "Байрактар-ТВ2" с улучшенными характеристиками.
"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-морских сил, как на суше, так и на море", - цитирует Служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ командующего ВМС контр-адмирала Алексея Неижпапу.
Гендиректор компании Baykar Makina Лютфи Халук Байрактар отметил, что за последние годы сотрудничество между Украиной и Турцией достигло стратегических масштабов.
"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины в качестве поддержки мы предоставляем новейшие технологии. Будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - рассказал Байрактар.
По результатам встречи стороны разработали общий порядок реализации проекта по плану действий, договорились о дальнейшем расширении сотрудничества.
В октябре 2020 года вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщал, что Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет соответствующую площадку для такого предприятия. "Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.
Ранее сообщалось об успешном использовании Азербайджаном осенью 2020 года турецких систем вооружений, в том числе беспилотников Bayraktar TB2, во время войны в Карабахе.
Азербайджан начал создание гражданской системы управления в Шуше - Алиев
Возвращение города Шуша являлось целью Азербайджана в войне в Карабахе - Алиев
Добыча нефти в Азербайджане в 2021г в среднем составит около 610 тыс. б/с - прогноз
Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $56,32 за баррель
Денежная масса в Азербайджане в 2020г практически не изменилась
Sanofi произведет 125 млн доз вакцины-конкурента Pfizer
Тестовое олимпийское мероприятие в Токио из-за COVID-19 отложили минимум до апреля
Гостиницы в Азербайджане снизили доходы в 2020г почти в 4 раза на фоне пандемии COVID-19
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank завершил 4 квартал 2020 года с прибылью
Обсуждены перспективы сотрудничества между UNEC и РИКЦ в Баку
Тематическая встреча ко Дню российской науки, посвященная 160-летию со дня рождения химика-органика Николая Дмитриевича Зелинского
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы