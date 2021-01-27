Президент Италии до пятницы будет проводить консультации о том, поручать ли Конте формирование правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла со среды по пятницы будет проводить консультации, по итогам которых определит, следует ли проводить досрочные парламентские выборы, сообщает итальянское телевидение.
Так, во второй половине дня глава государства проведет встречи со спикером сената Элизабеттой Казеллати и со спикером палаты депутатов Роберто Фико.
В четверг и пятницу пройдут консультации Маттареллы с лидерами ведущих партий.
В итоге к вечеру пятницы у президента Италии сложится представление о том, нужны ли Италии досрочные выборы или же лучше поручить подавшему в отставку премьеру Джузеппе Конте сразу сформировать новое правительство.
Маттарелла во вторник принял прошение об отставке главы правительства Джузеппе Конте. Глава государства не стал немедленно решать, следует ли поручать Конте уже в третий раз подряд формировать совет министров.
В ожидании решения президента итальянское правительство продолжит выполнять свои функции.
Итальянские СМИ отмечали, что Маттарелла склоняется к тому, чтобы не проводить выборов, поручить Конте сформировать правительство. Однако сначала президент намерен убедиться, что премьер сможет рассчитывать на стабильное большинство в парламенте.
Политический кризис разразился в Италии из-за того, что часть партнеров по правящей коалиции перестала поддерживать Конте. Теперь Маттарелла должен определить, сможет ли правительство во главе с Конте рассчитывать на стабильную поддержку большинства в парламенте.
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