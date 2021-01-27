Объем просрочки по кредитам в Азербайджане в 2020г сократился до 6,1% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в 2020 году сократился на 5% - до 14 млрд 530,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Спад вызван, в том числе, аннулированием в апреле-мае лицензий 4 банков.

Объем просроченных кредитов на начало 2021 года составляет 893,1 млн манатов (спад в 2020 году на 29,8% - ИФ) или 6,1% всех кредитов.

На 1 января 2021 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 776,5 млн манатов (рост на 8,4%) или 19,1% всех кредитов, частными банками - 11 млрд 380,5 млн манатов (спад на 7,8%) или 78,3% всех кредитов. Остальные 373,4 млн манатов (спад на 6%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало 2021 года на кредитование в национальной валюте приходится 10 млрд 204 млн манатов (рост на 2%), в иностранной валюте - 4 млрд 326,4 млн манатов (спад на 18,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало 2021 года составляет 29,8% (на конец 2019г - 34,6%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 января 2021 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 606,8 млн манатов (17,9% всех кредитов), энергетический, добычи полезных ископаемых, химический и сектор природных ресурсов – 524,5 млн манатов (3,6%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 566,2 млн манатов (3,9%), строительство и недвижимость - 493 млн манатов (3,4%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 250,1 млн манатов (8,6%), транспорт и связь – 848,5 млн манатов (5,8%), на домохозяйства - 6 млрд 709,3 млн манатов (46,2%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств за 2020 год сократился на 3,9%.

А.Мамедов