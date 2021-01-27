Телефонный разговор Путина и Байдена инициировала российская сторона, заявляют в Кремле

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в минувший вторник состоялся по инициативе российской стороны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вчера, вы знаете, состоялся телефонный разговор президента Путина и президента Байдена. Это была инициатива российской стороны", - сказал Песков журналистам в среду.
"Мы предложили провести этот разговор, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки, а также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых - это ратификация соглашения о продлении ДСНВ и вообще решение о продлении ДСНВ на пять лет", - добавил представитель Кремля.
По его словам, "эксперты свою работу финализировали и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности".
Песков напомнил, что ратификационная процедура продления ДСНВ проходит в среду в Госдуме.
Между тем, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что именно Байден позвонил Путину во вторник.
"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы обсудить намерение продлить СНВ-3 на пять лет, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитету Украины (...), а также, чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе хакерскую атаку на компанию SolarWinds, сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - сказала она.
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