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СНГ 27.01.2021 14:43

У Путина и Байдена серьезные разногласия по Донбассу - Песков

Разногласия между Москвой и Вашингтоном по сути конфликта на Украине остаются серьезными; об этом свидетельствуют различные формулировки событий на Донбассе, использовавшиеся президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ходе телефонного разговора во вторник, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание Пескова обратили на то, что Кремль в сообщении о разговоре Путина и Байдена написал о том, что обсуждался "внутриукраинский конфликт", а американская сторона - о "российской агрессии". В связи с этим представителя Кремля спросили, какая же формулировка использовалась в ходе разговора президентов.

"Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет", - ответил Песков.

При этом он отметил важность готовности обеих сторон продолжать диалог для обсуждения этих разногласий.

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Байден возобновление встреч специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и его российского визави Владислава Суркова.

"Нет, в детали не вдавались", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ДОНБАСС, РАЗНОГЛАССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]