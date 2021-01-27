У Путина и Байдена серьезные разногласия по Донбассу - Песков

Разногласия между Москвой и Вашингтоном по сути конфликта на Украине остаются серьезными; об этом свидетельствуют различные формулировки событий на Донбассе, использовавшиеся президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ходе телефонного разговора во вторник, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами внимание Пескова обратили на то, что Кремль в сообщении о разговоре Путина и Байдена написал о том, что обсуждался "внутриукраинский конфликт", а американская сторона - о "российской агрессии". В связи с этим представителя Кремля спросили, какая же формулировка использовалась в ходе разговора президентов.
"Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет", - ответил Песков.
При этом он отметил важность готовности обеих сторон продолжать диалог для обсуждения этих разногласий.
При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Байден возобновление встреч специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и его российского визави Владислава Суркова.
"Нет, в детали не вдавались", - сказал он.
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