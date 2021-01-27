Азербайджан предоставил РФ информацию о 275 производителях томатов для разрешения на экспорт

Разрешения на поставку томатов в Россию в настоящее время имеют 34 азербайджанских производителя, заявил глава аппарата Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Эльхан Микаилов.
«На сегодняшний день мы отправили в РФ информацию о 275 предприятиях-производителях томатов. В результате по различным критериям разрешение сперва получили 39 предприятий. Затем в продукции пяти производителей были обнаружены вредители, после чего число предприятий, имеющих разрешение на экспорт, сократилось до 34. Экспортный прогноз этих 34 предприятий на 2021 год составляет около 88 тыс. тонн помидоров», - сказал Микаилов в интервью гостелеканалу АзТВ.
Он также отметил, что Азербайджан в 2020 году экспортировал около 187 тыс. тонн томатов.
Директор департамента поощрения экспорта Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (Azpromo) Фуад Джафаров, в свою очередь, отметил, что азербайджанские производители томатов регулярно находятся в контакте с Россельхознадзором РФ.
Джафаров добавил, что Azpromo совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана планирует создать кооператив, который объединит в себе продукцию малых семейных хозяйств для улучшения показателей экспорта томатов.
«Мы планируем создать большой кооператив, целью которого будет объединение всех семейных хозяйств по производству томатов, что послужит увеличению объема производства, а также улучшению его качества. После проведения переговоров с российской стороной, мы планируем осуществлять экспорт посредством этого кооператива», - сказал Джафаров.
По его словам, Азербайджан нацелен на экспорт томатов в страны Персидского залива. При этом в поставках в страны этого региона, в частности, в ОАЭ, необходимо учитывать сезон поставок. «В ОАЭ томаты следует экспортировать в осеннее время, так как в другое время здесь продается собственная продукция, которая дешевле азербайджанской», - отметил он.
Джафаров добавил, что нынешние трудности экспортеров томатов в ближайшие месяцы найдет свое решение.
В настоящее время РФ является основным рынком поставок азербайджанских томатов. На Россию приходится 98% экспорта томатов из РФ.
Х.Насирзаде
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