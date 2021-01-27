В Кремле пока не видят условий для перезагрузки отношений между Россией и США

Условий для перезагрузки отношений России и США пока нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, никаких условий пока для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ, это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но, конечно, говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время", - сказал Песков журналистам.
"Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", - добавил он.
Песков заметил, что камней преткновения в отношениях с США "достаточно много", но не стал уточнять, в чем они состоят.
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