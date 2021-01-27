Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0665 RUR   0.0227 GBR   2.3339 TRY   0.231

Цена на нефть

26.01 $/bbl   WTI 52.61 -0.16 Brent 55.91 0.03

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.01.2021 15:16

Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $56,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 составляет $56,32 за баррель, что на $0,41 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,95 за баррель, что на $0,34 (0,65%) выше уровня на закрытие рынка во вторник.

Согласно докладу Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics. Между тем запасы бензина, по данным API, повысились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,5 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 800 тыс. баррелей.

Помимо этого, поддержку нефтяным ценам оказывают ожидания сокращения предложения. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сутки с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачает перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Улучшение эпидемиологической ситуации в США также поддерживает нефтяной рынок, пишет S&P Global Platts.

"Продолжающееся снижение ежедневного прироста случаев COVID-19 в США способствует улучшению прогнозов энергетического спроса, поскольку вероятность смягчения некоторых карантинных мер растет по мере вакцинации", - сказала стратег DailyFX Маргарет Янг.

Тем временем, как отмечает S&P Global Platts, объемы переработки нефти в Китае в январе-феврале, скорее всего, останутся высокими, несмотря на снижение потребления топлива из-за новой вспышки COVID-19. Нефтеперерабатывающие компании стремятся сократить свои запасы сырой нефти и воспользоваться доступными в стране мощностями хранения нефтепродуктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $56,26 за баррель Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent - $55,97 за баррель Нефтяные цены перешли к росту на ожиданиях сокращения предложения, Brent - $56,12 за баррель Цены на нефть снижаются на ожиданиях ослабления спроса в КНР, Brent на уровне $55,57 за баррель Нефть дорожает на новостях о начале обсуждения новых стимулов в США, Brent - $55,9 за баррель Нефтяные цены незначительно снижаются, Brent - $55,38 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]