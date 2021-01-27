Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0665 RUR   0.0227 GBR   2.3339 TRY   0.231

Цена на нефть

26.01 $/bbl   WTI 52.61 -0.16 Brent 55.91 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.01.2021 15:17

Возвращение города Шуша являлось целью Азербайджана в войне в Карабахе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года возвращение контроля над городом Шуша являлось целью азербайджанских военных.

«С первых дней войны мы знали, какова наша цель, и успешно продвигались к Шуше. Если тот или иной специалист обратит внимание на ход войны, то он увидит, в чем заключалась наша стратегическая цель. Прорвав созданные Арменией укрепления, мы вступили на наши оккупированные земли с южного направления, освободили их и перешли в контрнаступление по различным направлениям», - сказал Алиев, принимая своего спецпредставителя в Шуше Айдына Керимова в среду в формате видеоконференции.

По словам Алиева «нашей целью был венец Карабаха – Шуша, и 8 ноября в Шуше был поднят флаг Азербайджана». «Шуша – наш исторический город, и мы вернулись в этот город», - добавил глава государства.

Президент также опроверг информацию, что азербайджанские военные освободили Шушу без боя. «Посмотрите, что говорят армянские представители и их покровители за рубежом об освобождении Шуши. Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! При освобождении Шуши азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу, высокий национальный дух. С направления Дашалты, других направлений, поднявшись по отвесным скалам, уничтожив оккупантов, они освободили Шушу, сражались, можно сказать, голыми руками - штыками, ножами, легким оружием против пушек и танков. Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов, нам известно их число», - сказал Алиев.

По его словам, в ходе взятия города азербайджанские военные уничтожили сотни армянских военных. «Именно отважные сыны Азербайджана уничтожили сотни оккупантов, оборонявших Шушу. Как можно говорить о том, что Шуша нам подарена? Во-вторых, разве может кто-то кому-то подарить такой город? Мы освободили Шушу от врага, от вражеского плена благодаря отваге, ценой жизни и крови отважных сынов. Отныне Шуша будет жить вечно, мы будем беречь и бережем Шушу», - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ШУША, ЦЕЛЬ


Похожие новости


Президент Азербайджана назначил спецпредставителя в Шуше Мы вернулись в Шушу как победители – президент Азербайджана Алиев: Мы должны беречь Шушу, как зеницу ока Алиев пригласил Эрдогана в Шушу после строительства новой автодороги Освобождение города Шуша в течение нескольких дней говорит о высоком профессионализме азербайджанских военных - Алиев Азербайджан никогда не соглашался на возвращение 5 районов вокруг Карабаха с возможностью замораживания конфликта - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]