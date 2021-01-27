Возвращение города Шуша являлось целью Азербайджана в войне в Карабахе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года возвращение контроля над городом Шуша являлось целью азербайджанских военных.

«С первых дней войны мы знали, какова наша цель, и успешно продвигались к Шуше. Если тот или иной специалист обратит внимание на ход войны, то он увидит, в чем заключалась наша стратегическая цель. Прорвав созданные Арменией укрепления, мы вступили на наши оккупированные земли с южного направления, освободили их и перешли в контрнаступление по различным направлениям», - сказал Алиев, принимая своего спецпредставителя в Шуше Айдына Керимова в среду в формате видеоконференции.

По словам Алиева «нашей целью был венец Карабаха – Шуша, и 8 ноября в Шуше был поднят флаг Азербайджана». «Шуша – наш исторический город, и мы вернулись в этот город», - добавил глава государства.

Президент также опроверг информацию, что азербайджанские военные освободили Шушу без боя. «Посмотрите, что говорят армянские представители и их покровители за рубежом об освобождении Шуши. Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! При освобождении Шуши азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу, высокий национальный дух. С направления Дашалты, других направлений, поднявшись по отвесным скалам, уничтожив оккупантов, они освободили Шушу, сражались, можно сказать, голыми руками - штыками, ножами, легким оружием против пушек и танков. Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов, нам известно их число», - сказал Алиев.

По его словам, в ходе взятия города азербайджанские военные уничтожили сотни армянских военных. «Именно отважные сыны Азербайджана уничтожили сотни оккупантов, оборонявших Шушу. Как можно говорить о том, что Шуша нам подарена? Во-вторых, разве может кто-то кому-то подарить такой город? Мы освободили Шушу от врага, от вражеского плена благодаря отваге, ценой жизни и крови отважных сынов. Отныне Шуша будет жить вечно, мы будем беречь и бережем Шушу», - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов