Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Карабахе с французским посредником

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти.

«Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе и о реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме того, Байрамов и Висконти обсудили прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ведомство сообщает, что телефонный разговор состоялся по инициативе французского сопредседателя.

Н.Аббасова