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Карабахский конфликт 27.01.2021 16:25

Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Карабахе с французским посредником

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти.

«Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе и о реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме того, Байрамов и Висконти обсудили прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ведомство сообщает, что телефонный разговор состоялся по инициативе французского сопредседателя.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, МГ/ОБСЕ, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]