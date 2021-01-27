В Азербайджане суточный прирост COVID-19 снижается

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 226 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 229,584 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 326 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 5 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 105.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 221,717 тыс. человек (+601 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 762 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 458 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 380,074 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде