В Азербайджане суточный прирост COVID-19 снижается

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 226 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 229,584 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 326 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 5 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 105.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 221,717 тыс. человек (+601 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 762 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 458 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 380,074 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Во Франции и ЮНЕСКО озабочены христианскими памятниками в Карабахе, но забывают об исламском наследии в регионе – Керимов
Компании из США готовы участвовать в восстановлении Карабаха - посол в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Карабахе с французским посредником
Фондовый рынок США падает на ожиданиях решений ФРС и корпоративной отчетности
MasterCard обещала снизить нетто-выбросы парниковых газов до нуля к 2050г
МИД РФ надеется на устойчивость партнеров из ЕС перед шантажом США по "Северному потоку 2"
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
В Москве расценивают заявление G7 по ситуации с Навальным как недружественный шаг и вмешательство во внутренние дела - МИД РФ
Халилзад останется на посту спецпредставителя США по Афганистану
В случае возврата США в СВПД Иран должен быть готов незамедлительно "разморозить" свои обязательства по сделке - МИД РФ
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Объем бизнес-кредитов Yelo Bank увеличился на 18%
«Nar» представляет новый интернет-пакет для дистанционного обучения
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы