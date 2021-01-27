Компании из США готовы участвовать в восстановлении Карабаха - посол в Азербайджане

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и посол США в Баку Ли Литценбергер в среду обсудили вопросы расширения экономических связей между двумя странами.

«Джаббаров отметил развитие партнерства с США в различных областях, включая экономику, торговлю, промышленность и другие сферы. Министр также сообщил, о разработке концепции восстановления и развития освобожденных территорий в Карабахе, которая предусматривает широкое использование государственно-частного партнерства, специальные поощрительные программы для иностранных инвесторов и привлечение иностранных компаний для развития этих земель», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Литценбергер, в свою очередь, поздравил Джаббарова с восстановлением территориальной целостности Азербайджана и подчеркнул важность установления прочного мира в регионе.

«Посол также сообщил, что компании из США готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, особенно в сферах управлении водными ресурсами, в создании дорожной и прочей инфраструктуры, а также к сотрудничеству в области цифровых и инновационных технологий. На встрече обсуждались вопросы расширения экономических связей», - говорится в информации.

Н.Аббасова