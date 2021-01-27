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Карабахский конфликт 27.01.2021 16:56

Во Франции и ЮНЕСКО озабочены христианскими памятниками в Карабахе, но забывают об исламском наследии в регионе – Керимов

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в среду провел встречу с госсекретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном, сообщает пресс-служба азербайджанского министерства.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями о культурном сотрудничестве между Азербайджаном и Францией, перспективах этих отношений, а также ситуации после Второй Карабахской войны и освобождения оккупированных территорий Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Лемуан сказал, что целью нынешнего визита является обмен мнениями с азербайджанской стороной и создание основы для развития двусторонних отношений. Он также коснулся визита миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана.

«Керимов отметил, что по данному вопросу продолжаются переговоры с ЮНЕСКО. Миссия независимых экспертов ЮНЕСКО должна осуществляться с уважением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также с охватом всех учреждений и памятников, которые считаются культурными ценностями в международном праве в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года и другими документами ООН», - подчеркивается в информации.

Министр также отметил важность очистки территорий в Карабахе от мин и учета климатических условий для выполнения миссии.

Керимов также выразил сожаление тем фактом, что во Франции и ЮНЕСКО больше озабочены христианскими памятниками в Карабахе, в то время как не выражается мнение об исламском наследии в этом регионе. «Министр отметил, что охрана всех памятников культуры на освобожденных территориях вне зависимости от их религиозной принадлежности, является государственной политикой Азербайджана», - подчеркивает ведомство.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, ЮНЕСКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]