SIF отбирает консультанта по управлению проектом

Фонд развития предпринимательства Азербайджана (SIF) отбирает компанию-консультанта в сфере IT и программирования, говорится в объявлении Фонда.

Отбор проходит методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Документы для участия в тендере принимаются до 25 февраля 2021 года, тендерная процедура состоится 26 февраля.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".

Согласно указу, ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создается Фонд развития предпринимательства (SIF).

Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

А.Мамедов