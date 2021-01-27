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Инфраструктура и тендеры 27.01.2021 16:58

SIF отбирает консультанта по управлению проектом

Фонд развития предпринимательства Азербайджана (SIF) отбирает компанию-консультанта в сфере IT и программирования, говорится в объявлении Фонда.

Отбор проходит методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Документы для участия в тендере принимаются до 25 февраля 2021 года, тендерная процедура состоится 26 февраля.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".

Согласно указу, ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создается Фонд развития предпринимательства (SIF).

Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SIF, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]