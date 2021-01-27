В Тегеране обвинили Израиль в ведении психологической войны

В Иране в среду заявили, что Израиль ведет психологическую войну, а также, что готовы защищаться в случае нападения, передают западные СМИ.
"Они ведут психологическую войну... Мы не собираемся воевать, но серьезно относимся к защите страны", - заявил глава администрации президента Махмуд Ваези.
Накануне начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, выступая в Институте исследований национальной безопасности, заявил, что поручил Армии обороны Израиля подготовить несколько оперативных планов на случай, если Иран вплотную приблизится к созданию ядерного оружия.
В Израиле ранее уже заявляли, что могут атаковать ядерные объекты Ирана, если администрация США Джо Байдена решит вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
США вышли из иранской ядерной сделки при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года. Байден, который вступил в должность 20 января, заявлял о возможность вернуться в СВПД при определенных условиях.
Израиль был и остается принципиальным противником иранской ядерной сделки, считая, что под ее прикрытием Тегеран работает над созданием ядерного оружия.
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