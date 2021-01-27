Тегеран должен быть готов незамедлительно вернуться к выполнению своих обязательств по СВПД в случае возврата США в это соглашение, заявили в среду в МИД России.
"Исходим из того, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договорённостей дополнительных условий. Тут не нужно ничего усложнять или изобретать заново. Надо строго руководствоваться буквой СВПД", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"От Ирана в данном контексте требуется готовность незамедлительно ответить "разморозкой" своих добровольных обязательств, которые ранее были приостановлены", - подчеркнули в МИД РФ.
На Смоленской площади напомнили, что "вся ядерная деятельность в Иране по-прежнему находится под неустанным контролем МАГАТЭ, а по глубине, масштабу и интенсивности проверок Исламской Республике до сих пор нет равных среди государств-членов Агентства".
"Все предпринятые за последнее время Тегераном шаги, включая начало обогащения урана до 20 процентов и подготовку инфраструктуры для производства металлического урана, были также осуществлены под строгим надзором инспекторов Агентства. Иран заявляет, что его ядерная программа имеет исключительно мирный характер. И именно проверки МАГАТЭ позволяют удостовериться, что это именно так", - заявили в МИД России.
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