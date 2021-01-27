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Регион 27.01.2021 17:24

В случае возврата США в СВПД Иран должен быть готов незамедлительно "разморозить" свои обязательства по сделке - МИД РФ

Тегеран должен быть готов незамедлительно вернуться к выполнению своих обязательств по СВПД в случае возврата США в это соглашение, заявили в среду в МИД России.

"Исходим из того, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договорённостей дополнительных условий. Тут не нужно ничего усложнять или изобретать заново. Надо строго руководствоваться буквой СВПД", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"От Ирана в данном контексте требуется готовность незамедлительно ответить "разморозкой" своих добровольных обязательств, которые ранее были приостановлены", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что "вся ядерная деятельность в Иране по-прежнему находится под неустанным контролем МАГАТЭ, а по глубине, масштабу и интенсивности проверок Исламской Республике до сих пор нет равных среди государств-членов Агентства".

"Все предпринятые за последнее время Тегераном шаги, включая начало обогащения урана до 20 процентов и подготовку инфраструктуры для производства металлического урана, были также осуществлены под строгим надзором инспекторов Агентства. Иран заявляет, что его ядерная программа имеет исключительно мирный характер. И именно проверки МАГАТЭ позволяют удостовериться, что это именно так", - заявили в МИД России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]