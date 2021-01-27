Объем бизнес-кредитов Yelo Bank увеличился на 18%

Yelo Bank объявил финансовые результаты за четвертый квартал 2020 года.
Согласно отчету, на конец четвертого квартала совокупные активы банка составили 390,9 миллиона манатов.
Кредитный портфель банка составил 308,3 миллиона манатов, что на 4 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бизнес-кредитов увеличился на 22 млн манат, что говорит о 18% увеличении бизнесс кредитования.
Коэффициент адекватности совокупного капитала составляет 18,34%, а Коэффициент адекватности капитала1-го (первого) уровня составляет 16,04%. Это, в свою очередь, свидетельствует о высокой устойчивости капитала Банка, которая примерно в 2 и 3 раза выше нормы соответственно.
Банк увеличил уставной капитал на 5,6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года и довел показатель до 378 миллионов манат.
Банку удалось сохранить сильную позицию ликвидности в течение года.
Анар Гасанов, председатель правления Yelo Bank, прокомментировал финансовые результаты за отчетный период: «Наша главная задача сейчас - соответствовать ожиданиям и потребностям наших клиентов на самом высоком уровне, чтобы ликвидировать последствия пандемии как можно скорее. В этой связи увеличение бизнес-кредитов является показателем нашей поддержки развития реального сектора страны. Как банк, мы продолжим планомерное стимулирование реального сектора. Мы подготовили много интересных предложений для предпринимателей, и они смогут ими воспользоваться в течение всего года. В то же время мы постоянно инвестируем в новые технологии, увеличиваем количество наших цифровых продуктов, расширяем нашу филиальную сеть и модернизируемся в соответствии с нашей новой концепцией. Результаты нашей целенаправленной работы отразятся на удовлетворении наших клиентов и наших финансовых показателях.
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