Сразу 5 доз вакцины от Covid ввели по ошибке женщине в Литве

В Литве в Мариямпольской больнице пациентке из-за врачебной ошибки ввели пять доз вакцины от коронавируса вместо одной, сообщает портал Delfi.
"Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", - сказал директор больницы Мантас Чесна.
По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола.
По словам Чесны, после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.
Из-за этого инцидента четыре человека не получили вакцину.
Портал уточняет, что завершение расследования инцидента, который произошел в середине января, ожидается в четверг.
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