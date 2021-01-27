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Здравоохранение 27.01.2021 17:38

Сразу 5 доз вакцины от Covid ввели по ошибке женщине в Литве

В Литве в Мариямпольской больнице пациентке из-за врачебной ошибки ввели пять доз вакцины от коронавируса вместо одной, сообщает портал Delfi.

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", - сказал директор больницы Мантас Чесна.

По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола.

По словам Чесны, после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.

Из-за этого инцидента четыре человека не получили вакцину.

Портал уточняет, что завершение расследования инцидента, который произошел в середине января, ожидается в четверг.

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Тэги: ЛИТВА, ВАКЦИНАЦИЯ, КАЗУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]