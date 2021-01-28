США готовы и к сотрудничеству, и к противостоянию с Китаем - американский госсекретарь

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты выступают за сотрудничество с Китаем по ряду вопросов, представляющих общий интерес, но отметил, что в отношениях между двумя странами сохраняются проблемы, требующие решения.

"В наших отношениях есть все чаще встречающиеся аспекты враждебности. Есть аспекты конкуренции. Есть также и аспекты сотрудничества", - сказал он на брифинге в госдепартаменте США.

В то же время он отметил, что отношения с Китаем для США "возможно, являются самыми важными отношениями из всех, которые у нас есть в мире".

В качестве одной из сфер сотрудничества он назвал борьбу с изменением климата.

"Я думаю и надеюсь, что мы сможем продолжить это (сотрудничество - ИФ), но это вписывается в более широкий контекст нашей внешней политики, а также многих проблем, вызывающих у нас озабоченность в отношении Китая, вопросов, которые нам нужно проработать", - заявил госсекретарь США.

К проблемам он, в частности, отнес "политику геноцида" Пекина в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, в чем Вашингтон обвиняет китайские власти.

"Мое мнение остается неизменным, геноцид против уйгуров был совершен, и это не изменилось", - сказал Блинкен.

Китайская англоязычная газета China Daily в авторской статье в четверг призвала новую американскую администрацию отказаться от политики своих предшественников в отношении КНР.

Она отметила, что Вашингтону следует "положить конец уродливой эпохе навешивания ярлыков и обвинений, сформированной бывшим президентом США Дональдом Трампом и бывшим госсекретарем Майком Помпео, и вписать новую главу в историю китайско-американских отношений, которые будут характеризоваться сотрудничеством и взаимовыгодным партнерством".

При Трампе "антикитайские предрассудки и риторика стали мощной движущей силой в американской политике". В то же время даже после ухода Трампа ни новый президент США Джо Байден, ни его внешнеполитическая команда "не сочли нужным публично выступать против этого", - отмечается в статье.

Издание предупреждает: "Продолжение этой политики после вступления в должности было бы серьезной ошибкой для американских политиков. Это позволило бы негативным настроениям времен Трампа набирать обороты".

В то же время China Daily пишет, что "на самом деле этого не хочет ни один из членов новой внешнеполитической команды США".

"Байден, скорее всего, по меньшей мере, смягчит кажущиеся бесконечными нападки на Пекин, которые были основным элементом дуэта Трампа и Помпео. Хотя в этом нет никакой уверенности", - считает газета.

Она отмечает: "И, конечно, еще предстоит выяснить, что Байден решит делать - или же не делать - в отношении многочисленных тарифов, наложенных администрацией Трампа на китайский экспорт в США".