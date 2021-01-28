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Боливия в четверг получит первую партию российской вакцины "Спутник V" - власти

Самолёт с первой предназначенной для Боливии партией российской вакцины от коронавируса COVID-19 " Спутник V" прибудет в четверг в Ла-Пас, сообщили в боливийском МИД.

В министерстве пояснили, что сначала груз доставят из РФ в Аргентину.

"Там вакцину перегрузят на борт самолёта госкомпании Boliviana de Aviacion. Он доставит груз в боливийский город Ла-Пас", - говорится в заявлении МИД Боливии, выдержки из которого приводят СМИ этой страны.

Координацию операции по доставке вакцины провёл министр здравоохранения Боливии Хейсон Ауса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛИВИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]