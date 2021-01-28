Самолёт с первой предназначенной для Боливии партией российской вакцины от коронавируса COVID-19 " Спутник V" прибудет в четверг в Ла-Пас, сообщили в боливийском МИД.

В министерстве пояснили, что сначала груз доставят из РФ в Аргентину.

"Там вакцину перегрузят на борт самолёта госкомпании Boliviana de Aviacion. Он доставит груз в боливийский город Ла-Пас", - говорится в заявлении МИД Боливии, выдержки из которого приводят СМИ этой страны.

Координацию операции по доставке вакцины провёл министр здравоохранения Боливии Хейсон Ауса.