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Дальнее зарубежье 28.01.2021 10:59

ЕС обсудит санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным в феврале - глава МИД Греции

Страны ЕС согласились обсудить вопрос введения санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным в феврале, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью Euronews.

"Мы согласились с позицией подавляющего большинства государств-членов, выраженной Жозепом Боррелем (глава европейской дипломатии - ИФ), что мы должны дать шанс России пересмотреть этот вопрос. И через 30 дней мы снова его обсудим. Вот где мы находимся (по данному вопросу - ИФ)", - заявил Дендиас.

Оппозиционер был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]