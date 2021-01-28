ЕС обсудит санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным в феврале - глава МИД Греции

Страны ЕС согласились обсудить вопрос введения санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным в феврале, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью Euronews.

"Мы согласились с позицией подавляющего большинства государств-членов, выраженной Жозепом Боррелем (глава европейской дипломатии - ИФ), что мы должны дать шанс России пересмотреть этот вопрос. И через 30 дней мы снова его обсудим. Вот где мы находимся (по данному вопросу - ИФ)", - заявил Дендиас.

Оппозиционер был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.