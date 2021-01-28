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Дальнее зарубежье 28.01.2021 11:13

Трех членов организации Oath Keepers обвиняют в штурме Капитолия, им грозит до 20 лет заключения

Три члена организации Oath Keepers ("Хранители клятвы") обвиняются в заговоре с целью штурма Капитолия в попытке помешать Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года, сообщает Минюст США.

В обвинительном заключении утверждается, что 38-летняя Джессика Мэри Уоткинс, 50-летний Донован Рэй Кроул и 65-летний Томас Колдуэлл еще в ноябре вступили в сговор с целью воспрепятствовать Конгрессу.

По данным следствия, фигуранты общались друг с другом перед 6 января и координировали действия во время атаки на Капитолий.

Максимальное наказание по данному обвинению - 20 лет тюрьмы.

Все трое находятся под арестом. Никто из них пока не признал себя виновным.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, и в результате беспорядков погибли минимум пять человек. В этот же день бывший президент США на митинге в Вашингтоне призвал собравшихся прийти к Капитолию и высказать недовольство "украденными выборами". Демократы и некоторые республиканцы посчитали, что словам Трампа убедили демонстрантов штурмовать Капитолий.

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Тэги: США, КАПИТОЛИЙ, ШТУРМ, ОБВИНЯЕМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]