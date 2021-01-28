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Дальнее зарубежье 28.01.2021 11:26

Госсекретарь США подтвердил европейским коллегам готовность к сотрудничеству по вопросам Китая, России и Ирана

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные беседы с главами МИД Франции, Великобритании и Германии, в которых заявил о стремлении Вашингтона продолжить взаимодействие по Китаю, России и Ирану, а также подтвердил приверженность США коллективной обороне НАТО, сообщил Госдеп.

В беседе с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщил госдепартамент, Блинкен "подчеркнул стремление США работать с Францией, нашим старейшим союзником, и другими партнерами для решения общих проблем, включая COVID-19, климат и Китай. Госсекретарь подчеркнул приверженность США НАТО и обязательствам Соединенных Штатов по коллективной обороне".

"Многостороннее участие в борьбе с изменением климата и пандемией COVID-19, а также общие внешнеполитические приоритеты, включая Китайскую Народную Республику, Иран и Россию" стали темой беседы с главой британского МИД Домиником Раабом, информирует Госдеп.

Он отметил, что в ходе беседы Блинкена с главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом стороны "согласились, что они будут рассчитывать на совместное решение международных проблем, в том числе связанных с изменением климата, Китаем, Россией и Ираном".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КОЛЛЕГИ, БЕСЕДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]