Два республиканца из Палаты представителей США выступают против продления ДСНВ с Россией на пять лет

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол из комитета по международным делам и Майк Роджерс из военного комитета Палаты представителей Конгресса США раскритиковали решение администрации Джо Байдена продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией на пять лет.
"Расстраивает, что администрация (Байдена - ИФ) упускает возможность договориться о более сильной версии ДСНВ, которая включала бы в себя нестратегическое ядерное оружие, новые системы вооружений, не охваченные первоначальным договором, и более строгий режим проверки", - говорится в заявлении законодателей, опубликованном на сайте республиканцев из международного комитета Палаты представителей.
По их мнению, продление на пять лет дает президенту России Владимиру Путину "именно то, о чем он просил" и "заставляет США потерять критические рычаги влияния, чтобы вернуть Россию за стол переговоров".
"У администрации еще есть время для того, чтобы добиться более короткого срока продления договора, что даст время для более существенных переговоров, и мы настоятельно призываем администрацию рассмотреть этот путь", - отметили республиканцы.
Пресс-служба Кремля сообщила вечером 26 января, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден выразили в телефонной беседе удовлетворение в связи с этим.
Российский парламент в среду уже ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ.
ДСНВ или СНВ-3 - договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие СНВ-3 завершалось 5 февраля 2021 года.
Айвазян просит Азербайджан простить и вернуть армянских военных
Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении проведут встречу в Москве 30 января
Во Франции и ЮНЕСКО озабочены христианскими памятниками в Карабахе, но забывают об исламском наследии в регионе – Керимов
Ставки по депозитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане продолжают снижаться – ЦБ
AzeriCard планирует упростить обслуживание клиентов банков-партнеров за счет нового проекта с Visa
Рыночные исследования по возможности удвоения мощности газопровода TAP начнутся в июле – консорциум
Еврокомиссия развернула политическую дискуссию о вызовах и возможностях старения европейского общества
Число заражений COVID-19 в мире превысило 100,8 млн, число жертв - 2,17 млн
В столичном регионе Испании из-за нехватки вакцин приостановлена иммунизация от COVID-19
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Объем бизнес-кредитов Yelo Bank увеличился на 18%
«Nar» представляет новый интернет-пакет для дистанционного обучения
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы