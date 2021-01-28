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Дальнее зарубежье 28.01.2021 11:40

Два республиканца из Палаты представителей США выступают против продления ДСНВ с Россией на пять лет

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол из комитета по международным делам и Майк Роджерс из военного комитета Палаты представителей Конгресса США раскритиковали решение администрации Джо Байдена продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией на пять лет.

"Расстраивает, что администрация (Байдена - ИФ) упускает возможность договориться о более сильной версии ДСНВ, которая включала бы в себя нестратегическое ядерное оружие, новые системы вооружений, не охваченные первоначальным договором, и более строгий режим проверки", - говорится в заявлении законодателей, опубликованном на сайте республиканцев из международного комитета Палаты представителей.

По их мнению, продление на пять лет дает президенту России Владимиру Путину "именно то, о чем он просил" и "заставляет США потерять критические рычаги влияния, чтобы вернуть Россию за стол переговоров".

"У администрации еще есть время для того, чтобы добиться более короткого срока продления договора, что даст время для более существенных переговоров, и мы настоятельно призываем администрацию рассмотреть этот путь", - отметили республиканцы.

Пресс-служба Кремля сообщила вечером 26 января, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден выразили в телефонной беседе удовлетворение в связи с этим.

Российский парламент в среду уже ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ.

ДСНВ или СНВ-3 - договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие СНВ-3 завершалось 5 февраля 2021 года.

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Тэги: США, ДСНВ, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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