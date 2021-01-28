Трамп может представить письменные показания в свою защиту на судебном процессе по импичменту в Сенате - СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп не планирует лично появляться на слушаниях по импичменту в Сенате, он может представить показания в свою защиту в письменном виде, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.
По данным двух собеседников телеканала, Трамп может представить в Сенат письмо в свою защиту, но появляться в верхней палате Конгресса лично, чтобы защитить себя от обвинений в том, что он спровоцировал беспорядки в Капитолии 6 января, не собирается.
Между тем, один из источников сообщил, что к команде защиты Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, работавший в Минюсте и занимавшийся расследованием дела 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.
Кроме того, отметили собеседники телеканала, ведущий адвокат Трампа по импичменту Бутч Бауэрс, как ожидается, добавит в команду, по крайней мере, еще одного защитника, возможно, эксперта по Конституции.
Тем временем, добавляет телеканал, экс-президент, находясь во Флориде, внимательно следит за выступлениями республиканцев по импичменту.
Один из собеседников заявил, что Трамп "воодушевлен" признаками того, что сенаторы Республиканской партии, вряд ли, осудят его. По его мнению, задержка с судебным процессом, вероятно, помогла его положению.
Ранее Сенат США провел голосование о признании импичмента экс-президенту незаконным.
На голосовании 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом, только пять республиканцев высказались за законность импичмента.
Результат голосования показывает, что шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент, невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.
Вопрос о законности процедуры импичмента поставил на голосование сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он считает, что Трамп не нарушал закон, а демократы просто пытаются свести с ним счёты.
Ранее палата Представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.
По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.
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