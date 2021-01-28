Глава ABA поделился ожиданиями в 2021г по безналичным операциям с картами

Число безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в 2020 году составило около 118 млн, заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев.
«Число безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в 2020 году составило около 118 млн. Доля этих операций в общем числе в количественном выражении выросла в течение года на 10 п.п. - до 58,3%», - заявил Нуриев, выступая в четверг на Fintex Summit Online, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в результате, впервые число безналичных операций с платежными картами превысило число операций по обналичиванию с карточек.
«В то же время доля безналичных операций с платежными картами в общей сумме платежных операций выросла по сравнению с 2019 годом на 1,5 п.п. - до 22%. Надеемся, что в 2021 году безналичные операции превысят операции по обналичиванию не только в количественном выражении, но и по объему», - сказал Нуриев.
А.Мамедов
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