Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0554 RUR   0.0224 GBR   2.3236 TRY   0.2292

Цена на нефть

27.01 $/bbl   WTI 52.85 0.24 Brent 55.81 -0.10

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 28.01.2021 10:54

Глава ABA поделился ожиданиями в 2021г по безналичным операциям с картами

Число безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в 2020 году составило около 118 млн, заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев.

«Число безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в 2020 году составило около 118 млн. Доля этих операций в общем числе в количественном выражении выросла в течение года на 10 п.п. - до 58,3%», - заявил Нуриев, выступая в четверг на Fintex Summit Online, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в результате, впервые число безналичных операций с платежными картами превысило число операций по обналичиванию с карточек.

«В то же время доля безналичных операций с платежными картами в общей сумме платежных операций выросла по сравнению с 2019 годом на 1,5 п.п. - до 22%. Надеемся, что в 2021 году безналичные операции превысят операции по обналичиванию не только в количественном выражении, но и по объему», - сказал Нуриев.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЛАТЕЖИ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ


Похожие новости


В Азербайджане число безналичных расчетов внутри страны за I полугодие увеличилось на 37% - глава ЦБ Доля безналичных расчетов в карточных операциях в Азербайджане на конец июня составляет 20% - региональный менеджер Visa Алиев поручил расширить объем безналичных платежей в Азербайджане В Азербайджане 83% платежей осуществляется в наличной форме - Visa Уровень безналичной оплаты по таможенным пошлинам в Азербайджане составляет 97% - глава ГТК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]