В Грузии за сутки выявлено 723 новых случая заражения COVID-19, скончались 19 человек - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 723 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 256 тыс. 287, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 742 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 127 человек, за минувшие сутки скончалось еще 19 человек.

Число выздоровевших составляет 246 тыс. 459 человек.