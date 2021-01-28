Рыночные исследования по возможности удвоения мощности газопровода TAP начнутся в июле – консорциум

Рыночные исследования по возможности удвоения мощности Транс-Адриатического газопровода (TAP) начнутся в июле 2021 года, заявил управляющий директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati).

«Обязательная фаза рыночных исследований TAP продолжится в июле. Мы ожидаем ясности результатов к октябрю. Консорциум TAP будет проводить рыночные испытания не реже одного раза в два года, чтобы предложить расширение мощности TAP в два раза - до 20 млрд кубометров в год», - отметил Шиппати, слова которого приводятся в аккаунте консорциума TAP в Twitter, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова