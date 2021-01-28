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Карабахский конфликт 28.01.2021 11:43

Айвазян просит Азербайджан простить и вернуть армянских военных

Конкретного проекта разблокировки транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе еще нет, для Армении главной задачей остается возвращение пленных из Азербайджана, заявил глава армянского МИД Ара Айвазян в четверг.

"Конкретного проекта по коммуникациям нет", - сказал Айвазян журналистам.

Он добавил, что армянская сторона не ведет переговоры с Турцией о разблокировке железной дороги Карс - Гюмри.

По словам Айвазяна, армянская сторона рассчитывает на понимание Азербайджаном важности для Армении вопроса о возвращении пленных после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью минувшего года.

"Карабахский вопрос не решен. Одним из основных нерешенных вопросов продолжает оставаться возвращение армянских пленных из Азербайджана. Чтобы говорить о стабильности и мире в регионе, необходимо сформировать атмосферу доверия, а она формируется при решении важных вопросов, в первую очередь, освобождение пленных", - заявил глава МИД Армении.

Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в Ереван сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]