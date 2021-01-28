Айвазян просит Азербайджан простить и вернуть армянских военных

Конкретного проекта разблокировки транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе еще нет, для Армении главной задачей остается возвращение пленных из Азербайджана, заявил глава армянского МИД Ара Айвазян в четверг.
"Конкретного проекта по коммуникациям нет", - сказал Айвазян журналистам.
Он добавил, что армянская сторона не ведет переговоры с Турцией о разблокировке железной дороги Карс - Гюмри.
По словам Айвазяна, армянская сторона рассчитывает на понимание Азербайджаном важности для Армении вопроса о возвращении пленных после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью минувшего года.
"Карабахский вопрос не решен. Одним из основных нерешенных вопросов продолжает оставаться возвращение армянских пленных из Азербайджана. Чтобы говорить о стабильности и мире в регионе, необходимо сформировать атмосферу доверия, а она формируется при решении важных вопросов, в первую очередь, освобождение пленных", - заявил глава МИД Армении.
Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в Ереван сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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