Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0554 RUR   0.0224 GBR   2.3236 TRY   0.2292

Цена на нефть

27.01 $/bbl   WTI 52.85 0.24 Brent 55.81 -0.10

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 28.01.2021 12:24

Ставки по депозитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане продолжают снижаться – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает снижение в 2020 году средних ставок по кредитам для физлиц в нацвалюте, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

На 1 января 2021 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 13,69% против 13,92% по итогам 2019 года.

По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец 2020 года составила 5,21%, тогда как на конец 2019 года она была равна 5,9%.

При этом для юридических лиц средняя ставка на начало 2021 года по кредитам в нацвалюте составила 9,27% (на конец 2019 года – 8,8%), в инвалюте – 4,98% (5,33%).

По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 16,09% (16,63%), в инвалюте – 6,53% (8,01%).

По данным ЦБА в отчетном периоде по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте и нацвалюте, сохранилась, в основном, тенденция снижения ставок.

В частности, на конец декабря средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 8,62% (на конец 2019 года – 9,27%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец периода составила 1,71% (1,84%).

При этом для юридических лиц средняя ставка на 31 декабря 2020г по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 5,92% (4,71%), в инвалюте – 1,05% (1,1%).

По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 9% (9,68%), в инвалюте – 2,15% (2,4%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КРЕДИТЫ, ДЕПОЗИТЫ, СТАВКИ


Похожие новости


Ставки по депозитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане продолжают снижаться – ЦБ Ставки по депозитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане в I полугодии снизились незначительно – ЦБ Ставки по депозитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане в 2019г незначительно снизились – ЦБ Ставки по кредитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане в январе-сентябре выросли – ЦБ Ставки по кредитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане в I полугодии выросли – ЦБ Ставки по кредитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане в I квартале сократились – ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]