Ставки по депозитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане продолжают снижаться – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает снижение в 2020 году средних ставок по кредитам для физлиц в нацвалюте, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
На 1 января 2021 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 13,69% против 13,92% по итогам 2019 года.
По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец 2020 года составила 5,21%, тогда как на конец 2019 года она была равна 5,9%.
При этом для юридических лиц средняя ставка на начало 2021 года по кредитам в нацвалюте составила 9,27% (на конец 2019 года – 8,8%), в инвалюте – 4,98% (5,33%).
По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 16,09% (16,63%), в инвалюте – 6,53% (8,01%).
По данным ЦБА в отчетном периоде по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте и нацвалюте, сохранилась, в основном, тенденция снижения ставок.
В частности, на конец декабря средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 8,62% (на конец 2019 года – 9,27%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец периода составила 1,71% (1,84%).
При этом для юридических лиц средняя ставка на 31 декабря 2020г по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 5,92% (4,71%), в инвалюте – 1,05% (1,1%).
По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 9% (9,68%), в инвалюте – 2,15% (2,4%).
А.Мамедов
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