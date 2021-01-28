Белоруссия нацелена на тесное взаимодействие с США, надеется скоро определиться с кандидатурой посла - глава МИД

Белоруссия заинтересована в равноправном и тесном взаимодействии с США, рассчитывает вскоре определиться с кандидатурой посла в США, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы всегда говорили, что нацелены на равноправное, плодотворное, тесное и конструктивное взаимодействие с США. Мы понимаем, какую роль играют Соединенные Штаты в мире", - сказал Макей в четверг журналистам

Вместе с тем, по его словам, Беларусь и США несколько по-разному воспринимают приоритеты сотрудничества. "С учетом того, что некоторые наши западные партнеры не объективно оценивают происходящие в Беларуси процессы, мы не исключаем, что могут быть определенные трудности в выстраивании нормальных взаимоотношений с США", - считает руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Он сообщил, что сейчас в Минске работают над кандидатурой нового посла. "Несколько кандидатур уже есть. Будем докладывать наши предложения главе государства. Думаю, что в ближайшее время мы определимся с кандидатурой", - сказал Макей.

Он подчеркнул, что Минск заинтересован в том, чтобы "иметь такой важный канал связи, как наличие послов в обоих государствах".

"Мы заинтересованы в прибытии американского посла в Беларусь, заинтересованы, чтобы как можно быстрее наш посол был направлен в США", - заверил он.

Белорусская сторона, по словам Макея, обратила внимание на то, что с приходом новой администрации США появились некоторые позитивные моменты в сфере безопасности. "Я имею в виду, в первую очередь, контакты между Россией и США по договору о стратегических наступательных вооружениях, ведется разговор по договору по открытому небу. Все это внушает осторожный определенный оптимизм. Мы поддерживаем подобного рода усилия, которые будут способствовать большей стабильности и безопасности", - отметил он.

В декабре 2020 года скоропостижно скончался замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, назначенный в июле послом в США. Он не успел уехать в США и приступить к обязанностям посла, находился в Беларуси.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

О решении Минска и Вашингтона восстановить диппредставительства на уровне послов было объявлено в ходе встречи Лукашенко с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом 17 сентября прошлого года.

МИД Беларуси позже информировал, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

Президент США Дональд Трамп в начале мая 2020 года официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске. 16 декабря ее кандидатуру утвердил сенат США. Ожидается, что в ближайшее время Фишер займет должность, остававшуюся вакантной с 2008 года. Конкретная дата ее прибытия в Минск пока не называется.

Ранее Фишер являлась временным поверенным в делах США в РФ, курировала в Госдепе тематику, связанную с ЕС и Западной Европой, работала заместителем главы миссии США при НАТО, советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.