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Дальнее зарубежье 28.01.2021 17:17

Глава Минздрава ФРГ ожидает 10 "тяжелых недель" из-за дефицита вакцины от COVID-19

Германию ждет сложный период из-за нехватки доз вакцины от коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Нас ждет как минимум 10 тяжелых недель, когда у нас будет недостаточное количество вакцины", - приводят европейские СМИ слова министра.

Шпан добавил, что хочет созвать саммит с участием федеральных и региональных властей Германии, чтобы обсудить ход вакцинации.

Ранее член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис направила письмо с просьбой более подробных объяснений от компании AstraZeneca после того, как она внесла изменения в процесс поставок вакцины от COVID-19: она поставит в ЕС существенно меньше доз, чем было согласовано изначально.

По ее словам, ЕС ранее финансировал разработку вакцины и ее производство, сделал предзаказ для как можно более быстрых поставок вакцины, и теперь Брюссель хочет "полного выполнения контракта". Она добавила, что "в будущем все компании, производящие на территории ЕС вакцины от COVID-19, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления о том, собираются ли они экспортировать вакцины" за пределы ЕС.

Планировалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет одобрить применение вакцины AstraZeneca к концу текущей недели.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен получить 100 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но есть опасения, что он получит только половину, что связано с производственными вопросами.

Также ранее в январе в Европе сообщали об ожидающихся перебоях в поставке вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНЗДРАВ, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]