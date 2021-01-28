Германию ждет сложный период из-за нехватки доз вакцины от коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
"Нас ждет как минимум 10 тяжелых недель, когда у нас будет недостаточное количество вакцины", - приводят европейские СМИ слова министра.
Шпан добавил, что хочет созвать саммит с участием федеральных и региональных властей Германии, чтобы обсудить ход вакцинации.
Ранее член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис направила письмо с просьбой более подробных объяснений от компании AstraZeneca после того, как она внесла изменения в процесс поставок вакцины от COVID-19: она поставит в ЕС существенно меньше доз, чем было согласовано изначально.
По ее словам, ЕС ранее финансировал разработку вакцины и ее производство, сделал предзаказ для как можно более быстрых поставок вакцины, и теперь Брюссель хочет "полного выполнения контракта". Она добавила, что "в будущем все компании, производящие на территории ЕС вакцины от COVID-19, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления о том, собираются ли они экспортировать вакцины" за пределы ЕС.
Планировалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет одобрить применение вакцины AstraZeneca к концу текущей недели.
Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен получить 100 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но есть опасения, что он получит только половину, что связано с производственными вопросами.
Также ранее в январе в Европе сообщали об ожидающихся перебоях в поставке вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.
Предприниматели готовы открывать бизнес в Карабахе – глава KOBIA
Айвазян просит Азербайджан простить и вернуть армянских военных
Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении проведут встречу в Москве 30 января
АПБ наказало инспекторов, выдавших фитосанитарные сертификаты на зараженные партии томатов, экспортированных из Азербайджана в РФ
Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей в 2020г, впервые за 5 лет обойдя Volkswagen
Muganbank сократил в 2020г активы на 10,6%, вышел на прибыль
Страны европейского региона получили 25 млн доз вакцин против COVID-19 - ВОЗ
Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард - UNWTO
В Азербайджане суточный прирост COVID-19 продолжает снижаться
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə
Банк Республика достиг поставленных целей в 2020 году
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы