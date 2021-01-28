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СНГ 28.01.2021 21:41

Лукашенко обвинил оппонентов в планах свергнуть власть и ввести войска НАТО в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сторонники оппозиции в августе 2020 года планировали свергнуть власть.

"У нас в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать "в долгую". Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно", - заявил Лукашенко в четверг на совещании в Минске.

Лукашенко также высказался о российском оппозиционере Алексее Навальном. "Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна - это только начало. Если кто-то решил бороться против власти, президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией. Почти отравили, выпустили в Германию - захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это люди не понимают, против чего оправдываются?", - заявил Лукашенко.

"Никто Путину не простит, что он остановил войны в России и то, что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит, ни американцы, ни евросоюзовцы, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов", - добавил Лукашенко.

Навальный был задержан 17 января по прибытии в Россию в аэропорту "Шереметьево". Поводом стало его уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление. До решения суда Навальный будет находиться под стражей.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЛУКАШЕНКО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]