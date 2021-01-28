Казахстан активизирует борьбу с отмыванием денег, создал агентство по финмониторингу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании в республике агентства по финансовому мониторингу, сообщила пресс-служба главы государства.
Как следует из текста указа, госорган будет напрямую подчинен и подотчетен главе государства. Агентству будут переданы функции и полномочия министерства финансов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.
Президент также подписал указ о назначении Жаната Элиманова главой нового агентства. 42-летний Элиманов до этого назначения был председателем комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.
Президент принял руководителя агентства, поручив ему обеспечить защиту интересов добросовестного бизнеса, отмечает пресс-служба главы государства.
"Глава государства поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике, обеспечив при этом защиту интересов добросовестного бизнеса и исключив необоснованное вмешательство в его деятельность", - говорится в сообщении.
Кроме того, Токаев заслушал информацию о планах работы нового госоргана на предстоящий период, а также отчет о результатах деятельности упраздненного комитета по финансовому мониторингу Минфина за 2020 год.
В частности, Элиманов доложил о подготовке к проведению второго раунда взаимной оценки реализации норм Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ранее Токаев заявил о необходимости в сжатые сроки создать агентство по борьбе с экономическими преступлениями.
"Предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями и злостными неплательщиками. Для сохранения позитивной динамики необходимо создать в самые сжатые сроки агентство по борьбе с экономическими преступлениями при президенте", - заявлял глава государства.
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