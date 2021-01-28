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Регион 28.01.2021 17:28

Митингующие в Ереване пытаются пробраться в здание правительства

Стычки между оппозицией и полицией произошли в четверг у здания правительства Армении в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты пытаются пробраться в здание правительства.

Митинг организован отдельными оппозиционными деятелями, представителей каких-либо партий нет.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИТИНГ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]