Митингующие в Ереване пытаются пробраться в здание правительства

Стычки между оппозицией и полицией произошли в четверг у здания правительства Армении в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты пытаются пробраться в здание правительства.

Митинг организован отдельными оппозиционными деятелями, представителей каких-либо партий нет.