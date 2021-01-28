Премьер Грузии и глава МИД Ирана обсудили в Тбилиси вопрос транспортных коммуникаций и ситуацию в регионе

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария на встрече с находящимся с визитом в Тбилиси министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил двусторонние межгосударственные отношения и ситуацию в регионе, сообщает в четверг пресс-служба правительства Грузии.

"На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с двусторонними межгосударственными экономически-торговыми отношениями. Был рассмотрен вопрос транспортных коммуникаций между двумя странами. Стороны также обсудили ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили и ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии и Иране.

"Глава МИД Ирана подтвердил поддержку руководства своей страны территориальной целостности и суверенитета Грузии", - сообщает пресс-служба.

Ранее в четверг Зариф провел встречу в МИД Грузии.