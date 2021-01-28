Премьер Грузии и глава МИД Ирана обсудили в Тбилиси вопрос транспортных коммуникаций и ситуацию в регионе

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария на встрече с находящимся с визитом в Тбилиси министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил двусторонние межгосударственные отношения и ситуацию в регионе, сообщает в четверг пресс-служба правительства Грузии.
"На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с двусторонними межгосударственными экономически-торговыми отношениями. Был рассмотрен вопрос транспортных коммуникаций между двумя странами. Стороны также обсудили ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили и ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии и Иране.
"Глава МИД Ирана подтвердил поддержку руководства своей страны территориальной целостности и суверенитета Грузии", - сообщает пресс-служба.
Ранее в четверг Зариф провел встречу в МИД Грузии.
Предприниматели готовы открывать бизнес в Карабахе – глава KOBIA
Айвазян просит Азербайджан простить и вернуть армянских военных
Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении проведут встречу в Москве 30 января
АПБ наказало инспекторов, выдавших фитосанитарные сертификаты на зараженные партии томатов, экспортированных из Азербайджана в РФ
Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей в 2020г, впервые за 5 лет обойдя Volkswagen
Muganbank сократил в 2020г активы на 10,6%, вышел на прибыль
Страны европейского региона получили 25 млн доз вакцин против COVID-19 - ВОЗ
Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард - UNWTO
В Азербайджане суточный прирост COVID-19 продолжает снижаться
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə
Банк Республика достиг поставленных целей в 2020 году
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы