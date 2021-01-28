Muganbank сократил в 2020г активы на 10,6%, вышел на прибыль

ОАО "Muganbank" сократил в 2020 году активы на 10,6% - до 590,906 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 декабря 2020 года составил 335,946 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 8,2% - ИФ). При этом потребительские кредиты на начало января 2021 года оцениваются в 21,684 млн манатов (спад на 60,5%), бизнес-кредиты – 203,202 млн манатов (спад на 2,5%)

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 504,027 млн манатов (спад на 12,2%). Депозиты в банке оцениваются в 278,682 млн манатов (спад на 16,7%), в том числе вклады населения – 209,299 млн манатов (спад на 12,5%).

Капитал банка на начало 2021 года составляет 86,879 млн манатов (спад на 0,2%), уставный капитал – 102,5 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2020 году составила 707,44 тыс. манатов (против убытка в 8 млн 307,62 тыс. манатов по итогам 2019 года – ИФ).

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А. Мамедов