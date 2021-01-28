Muganbank сократил в 2020г активы на 10,6%, вышел на прибыль

ОАО "Muganbank" сократил в 2020 году активы на 10,6% - до 590,906 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 31 декабря 2020 года составил 335,946 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 8,2% - ИФ). При этом потребительские кредиты на начало января 2021 года оцениваются в 21,684 млн манатов (спад на 60,5%), бизнес-кредиты – 203,202 млн манатов (спад на 2,5%)
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 504,027 млн манатов (спад на 12,2%). Депозиты в банке оцениваются в 278,682 млн манатов (спад на 16,7%), в том числе вклады населения – 209,299 млн манатов (спад на 12,5%).
Капитал банка на начало 2021 года составляет 86,879 млн манатов (спад на 0,2%), уставный капитал – 102,5 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2020 году составила 707,44 тыс. манатов (против убытка в 8 млн 307,62 тыс. манатов по итогам 2019 года – ИФ).
Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.
А. Мамедов
Предприниматели готовы открывать бизнес в Карабахе – глава KOBIA
Айвазян просит Азербайджан простить и вернуть армянских военных
Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении проведут встречу в Москве 30 января
Страны европейского региона получили 25 млн доз вакцин против COVID-19 - ВОЗ
Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард - UNWTO
В Азербайджане суточный прирост COVID-19 продолжает снижаться
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
В Индии замедлилось распространение коронавируса
В Киргизии арестован экс-премьер
Премьер Грузии и глава МИД Ирана обсудили в Тбилиси вопрос транспортных коммуникаций и ситуацию в регионе
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə
Банк Республика достиг поставленных целей в 2020 году
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы