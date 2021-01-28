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Туризм 28.01.2021 19:27

UNWTO ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма, половина экспертов организации считают, что оно произойдет не раньше 2022 года.

"Последний опрос экспертов UNWTO показывает неоднозначный прогноз на 2021 год. 45% из них ожидает улучшения ситуации по сравнению с 2020 годом, 25% - повторения такого же результата, 30% - ухудшения. Общие перспективы восстановления экономики в 2021 году ухудшились. Сейчас 50% экспертов ожидают, что оно произойдет только в 2022 году, тогда как в октябре 2020 года таких был лишь 21%", - говорится в сообщении организации.

По ее данным, представители туротрасли ожидают восстановления в первую очередь туризма под открытым небом, а также внутреннего туризма.

"Большинство экспертов (43%) не ожидают возврата туризма к показателям 2019 года до 2023 года, 41% - до 2024 года. Сценарии, подготовленные UNWTO, показывают, что на полное восстановление туризма понадобится от 2,5 до 4 лет", - сообщает организация.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса число международных турпоездок сократилось в 2020 году на миллиард или 74% от уровня 2019 года.

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Тэги: ООН, ТУРИЗМ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]