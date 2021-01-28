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АПК 28.01.2021 18:35

АПБ наказало инспекторов, выдавших фитосанитарные сертификаты на зараженные партии томатов, экспортированных из Азербайджана в РФ

Заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене и глава Агентства пишевой безопасности Азербайджана Горхмаз Тахмазли 26 января провели переговоры в формате видеоконференции.

«Швабаускене отметила, что Россельхознадзор крайне обеспокоен выявлением новых случаев ввоза из Азербайджана томатов, зараженных карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом – томатной молью (Tuta absoluta (Povolny)). Вредитель был обнаружен в продукции 5 предприятий, которым ранее были разрешены поставки в Россию на основании проведенного фитосанитарного мониторинга и под гарантии компетентного ведомства Азербайджана», - сообщает Россельхознадзор, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Тахмазли сообщил, что работа российского ведомства кардинально изменила подход Азербайджана к обеспечению безопасности плодоовощной продукции, выращиваемой в стране и отправляемой на экспорт, укрепила фитосанитарную службу.

Руководитель АПБ подчеркнул, что проведенное расследование подтвердило присутствие томатной моли в томатах, отправленных в Россию предприятиями, получившими такое право. Агентством приняты меры в отношении инспекторов, выдавших фитосанитарные сертификаты на зараженные партии продукции.

Кроме того, азербайджанская сторона отметила, что некоторые из 39 предприятий, которым ранее было предоставлено право поставок томатов на территорию Российской Федерации, не осуществляют отгрузку в РФ по причине выявления томатной моли в их продукции специалистами АПБ», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТОМАТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]