S&P подтвердило рейтинги Азерэнержи на уровне «BB/В», пересмотрело прогноз на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги ОАО «Азерэнержи» на уровне «BB/В», говорится в пресс-релизе агентства.

При этом агентство пересмотрело прогноз по рейтингам Азерэнержи с «негативного» на «стабильный» в связи с аналогичным действием по суверенным рейтингам Азербайджана, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы оцениваем вероятность предоставления «Азерэнержи» своевременной и достаточной экстраординарной поддержки со стороны правительства Азербайджана в случае возникновения финансовых трудностей как «чрезвычайно высокую», учитывая, что в прошлом правительство неоднократно оказывало Азерэнержи финансовую помощь, в том числе в форме государственных гарантий долга компании, финансирования капитальных расходов и правительственных кредитов, а также осуществляло тщательный контроль выплат по долгу компании», - подчеркивается в информации.

Агентство ожидает, что поддержка со стороны государства продолжит способствовать снижению давления на ликвидность и долговую нагрузку «Азерэнержи».

«В настоящее время около 85% долга компании представляет собой заимствования у правительства, а оставшаяся часть имеет государственные гарантии. Министерство финансов Азербайджана неоднократно предоставляло финансовую поддержку компании в прошлом, включая выплату процентов по долгу компании, вливания капитала, прямые государственные заимствования и налоговые льготы. Мы полагаем, что такое положение дел сохранится и в 2021 году. Мы ожидаем, что компания постарается избежать заимствований у третьих сторон без государственных гарантий», - отмечается в сообщении.

По прогнозам, собственные показатели «Азерэнержи» останутся стабильными, а показатели ликвидности — на контролируемом уровне.

При этом агентство отмечает, что пандемия COVID-19 и недавний военный конфликт между Арменией и Азербайджаном не оказали прямого влияния на операционную деятельность или активы «Азерэнержи», и компания была способна решать проблемы, связанные с ликвидностью, благодаря государственной поддержке и контролю.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам «Азерэнержи» отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам, а также мнение о «чрезвычайно высокой» вероятности предоставления компании экстраординарной государственной поддержки и о том, что правительство продолжит частично финансировать масштабную инвестиционную программу «Азерэнержи» и предоставлять денежные средства для покрытия дефицита ликвидности.

В случае понижения долгосрочного суверенного рейтинга Азербайджана на одну ступень S&P, скорее всего, предпримет аналогичное действие в отношении «Азерэнержи» при прочих равных условиях. «Мы также можем понизить рейтинг «Азерэнержи» в случае ухудшения оценки компании или ослабления государственной поддержки. Это может произойти, например, вследствие ухудшения показателей ликвидности «Азерэнержи», значительного ослабления национальной валюты (что обусловит рост долговой нагрузки), выпуска новых долговых обязательств, не обеспеченных государственными гарантиями, снижения готовности правительства оказывать поддержку «Азерэнержи», изменения механизмов государственного контроля за финансовыми показателями компании, приватизации или негативному вмешательству со стороны правительства, способному оказать негативное влияние на показатели прибыльности или долговой нагрузки компании. Однако ни одно из этих событий не заложено в наш базовый сценарий», - отмечается в пресс-релизе.

S&P полагает, что вероятность повышения рейтинга «Азерэнержи» ограничена ввиду того, что в рейтинге компании уже учтена значительная корректировка за счет вероятности получения государственной поддержки. При этом повышение рейтинга Азербайджана не приведет к автоматическому повышению рейтинга «Азерэнержи».

А.Азизов