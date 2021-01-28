Российская компания ведет переговоры по поставкам клинкерного кирпича в Азербайджан

Калининградское АО "Пятый элемент" рассчитывает наладить поставки клинкерного кирпича в Азербайджан, заявил «Интерфаксу» управляющий директор предприятия Евгений Шорохов.
По словам Шорохова, до сих пор завод поставлял свою продукцию только в Беларусь и Казахстан, сейчас начал экспорт в Словакию.
«В настоящее время мы также ведем переговоры о поставках своей продукции в Азербайджан, Узбекистан и другие страны. И есть большая уверенность, что клинкерный кирпич из Калининграда найдет своего зарубежного покупателя», - подчеркнул Шорохов.
АО "Пятый элемент" функционирует с февраля 2010 года. В настоящее время ассортиментная линейка завода включает более 20 видов керамических изделий - клинкера, лицевого и рядового кирпича, керамических блоков, изготовленных в соответствии с установленными российскими и европейскими стандартами.
Р.Ахмедов
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