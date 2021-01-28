Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0554 RUR   0.0224 GBR   2.3236 TRY   0.2292

Цена на нефть

27.01 $/bbl   WTI 52.85 0.24 Brent 55.81 -0.10

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 28.01.2021 20:01

Российская компания ведет переговоры по поставкам клинкерного кирпича в Азербайджан

Калининградское АО "Пятый элемент" рассчитывает наладить поставки клинкерного кирпича в Азербайджан, заявил «Интерфаксу» управляющий директор предприятия Евгений Шорохов.

По словам Шорохова, до сих пор завод поставлял свою продукцию только в Беларусь и Казахстан, сейчас начал экспорт в Словакию.

«В настоящее время мы также ведем переговоры о поставках своей продукции в Азербайджан, Узбекистан и другие страны. И есть большая уверенность, что клинкерный кирпич из Калининграда найдет своего зарубежного покупателя», - подчеркнул Шорохов.

АО "Пятый элемент" функционирует с февраля 2010 года. В настоящее время ассортиментная линейка завода включает более 20 видов керамических изделий - клинкера, лицевого и рядового кирпича, керамических блоков, изготовленных в соответствии с установленными российскими и европейскими стандартами.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИРПИЧ, КЛИНКЕРНЫЙ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]