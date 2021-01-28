Азербайджан вернул Армении пятерых пленных

Азербайджан и Армения в четверг при помощи российских миротворцев провели очередной обмен пленными, сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустам Мурадов.
"В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных", - сказал он.
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