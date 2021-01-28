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Регион 28.01.2021 19:59

Пашинян: Армения будет развивать отношения с Россией в интересах обеспечения безопасности страны

Армения продолжит развивать союзнические отношения с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы должны развивать наши союзнические отношения с нашим основным партнером по безопасности - Россией. Мы должны также развивать наши отношения в рамках ОДКБ, обеспечивая международными механизмами безопасность нашей страны и народа", - сказал Пашинян.

По его словам, тем не менее "в контексте безопасности нашей страны работа предстоит в первую очередь нам".

"Необходимо вооружиться оптимизмом для построения будущей системы нашей безопасности", - отметил Пашинян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАШИНЯН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]