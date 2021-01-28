Пашинян: Армения будет развивать отношения с Россией в интересах обеспечения безопасности страны

Армения продолжит развивать союзнические отношения с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Мы должны развивать наши союзнические отношения с нашим основным партнером по безопасности - Россией. Мы должны также развивать наши отношения в рамках ОДКБ, обеспечивая международными механизмами безопасность нашей страны и народа", - сказал Пашинян.
По его словам, тем не менее "в контексте безопасности нашей страны работа предстоит в первую очередь нам".
"Необходимо вооружиться оптимизмом для построения будущей системы нашей безопасности", - отметил Пашинян.
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