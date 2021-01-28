Кабмин Азербайджана обсудил проблемы газового хозяйства

Правительство Азербайджана 28 января обсудило проблемы в газовом хозяйстве, в том числе вопросы эффективного и безопасного использования газа.

Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Али Асадова.

В заседании принимали участие Генпрокурор, министры энергетики, финансов, чрезвычайных ситуаций, юстиции, руководители SOCAR, «Азеригаз» и других госорганов.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения.

Р.Ахмедов