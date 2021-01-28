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ТЭК 28.01.2021 21:32

Кабмин Азербайджана обсудил проблемы газового хозяйства

Правительство Азербайджана 28 января обсудило проблемы в газовом хозяйстве, в том числе вопросы эффективного и безопасного использования газа.

Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Али Асадова.

В заседании принимали участие Генпрокурор, министры энергетики, финансов, чрезвычайных ситуаций, юстиции, руководители SOCAR, «Азеригаз» и других госорганов.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАБМИН, ГАЗ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]