Поставки смартфонов в мире в IV кв. выросли на 4,3%, в 2020г упали на 5,9% - IDC

Ситуация на мировом рынке смартфонов продолжала улучшаться в квартал праздничных продаж, в результате их поставки в октябре-декабре увеличились на 4,3% относительно аналогичного периода 2019 года и достигли 385,9 млн единиц, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Исследовательская компания прогнозирует дальнейшее восстановление рынка в текущем году.
Тем не менее, по итогам всего 2020 года продажи смартфонов упали на 5,9%.
Позитивными факторами в конце прошлого года выступали, в том числе, переход на новый стандарт мобильной связи 5G и популярность моделей в низком и среднем ценовом диапазоне, отмечается в сообщении IDC.
Американская Apple вернула себе позиции ведущего мирового вендора, показав феноменальный рост поставок за квартал (на 22,2%, до 90,1 млн смартфонов) благодаря успеху iPhone 12. Объем продаж за квартал стал рекордным для компании.
В результате южнокорейская Samsung Electronics опустилась на вторую позицию, несмотря на увеличение продаж на 6,2% - до 73,9 млн единиц. Китайская Xiaomi завершила квартал на третьей позиции, продемонстрировав существенный рост поставок (на 32%, до 43,3 млн смартфонов).
Китайская компания OPPO, которая является подразделением BBK Electronics, вышла на четвертое место за счет увеличения продаж на 10,7%, а также на фоне резкого падения поставок ещё одного китайского представителя отрасли Huawei на 42,4% из-за действующих против него американских санкций.
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