Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 29.01.2021 11:38

Американская вакцина Novavax от коронавируса показала эффективность около 90% - компания

Американская компания Novavax Inc. заявила в четверг, что ее вакцина против COVID-19 продемонстрировала эффективность более 89%.

"Novavax Inc. (...) сегодня объявила, что NVX-CoV2373, ее кандидат на вакцину против COVID-19 на основе протеина, продемонстрировал эффективность 89,3% в ходе третьей фазы клинических испытаний, проведенных в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Между тем, в отдельном испытании в Южной Африке, где имеет место быть другой штамм COVID-19, эффективность, показанная данной вакциной, достигла лишь 49,4%. При этом отмечается, что среди участников испытаний, у которых не было ВИЧ, эффективность равнялась порядка 60%.

Компания Novavax получила на исследования вакцины до $1,6 млрд в рамках программы администрации экс-президента США Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость".

Испытания препарата Novavax проходят в Великобритании, США, Мексике и ЮАР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, NOVANAX, ИСПЫТАНИЯ


Похожие новости


Оксфордская вакцина от COVID-19 демонстрирует успехи у испытуемых старше 70 лет - исследование Бразилия и Великобритания заключили сделку по производству COVID-вакцины В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]