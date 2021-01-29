Американская вакцина Novavax от коронавируса показала эффективность около 90% - компания

Американская компания Novavax Inc. заявила в четверг, что ее вакцина против COVID-19 продемонстрировала эффективность более 89%.
"Novavax Inc. (...) сегодня объявила, что NVX-CoV2373, ее кандидат на вакцину против COVID-19 на основе протеина, продемонстрировал эффективность 89,3% в ходе третьей фазы клинических испытаний, проведенных в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Между тем, в отдельном испытании в Южной Африке, где имеет место быть другой штамм COVID-19, эффективность, показанная данной вакциной, достигла лишь 49,4%. При этом отмечается, что среди участников испытаний, у которых не было ВИЧ, эффективность равнялась порядка 60%.
Компания Novavax получила на исследования вакцины до $1,6 млрд в рамках программы администрации экс-президента США Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость".
Испытания препарата Novavax проходят в Великобритании, США, Мексике и ЮАР.
Азербайджан вернул Армении пятерых пленных
Предприниматели готовы открывать бизнес в Карабахе – глава KOBIA
Айвазян просит Азербайджан простить и вернуть армянских военных
Expressbank сократил в 2020г активы на 7,4%, прибыль – на 64,3%
УМЭО SOCAR в 2020г сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана
Турция в ноябре увеличила импорт нефти на 10,6% к октябрю, Россия вернулась в тройку лидеров поставок
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв коронавируса - власти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц
Главы Госкомздрава КНР и ВОЗ обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом - ведомство
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы