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Дальнее зарубежье 29.01.2021 11:25

ЕС может ограничить экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию - СМИ

Руководство Евросоюза рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer, сообщают европейские СМИ со ссылками на главу Евросовета Шарля Мишеля.

В частности, как сообщается, он изучает эту возможность с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Это вызвано дефицитом вакцин от коронавируса в связи с сокращением компанией AstraZeneca поставок препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года. Одной из причин сокращения поставок в Евросоюз является то, что AstraZeneca активизирует обеспечение вакциной Великобританию, где производится часть препарата. В компании объясняют решение тем, что контакт на британские поставки был заключен раньше, чем с ЕС.

Как сообщает агентство Dow Jones, Европа уже отстает от Великобритании и США, которые, по данным Оксфордского университета, вакцинировали 11,3% и 7,1% своего населения соответственно. В ЕС вакцинировано всего 2,2 % из 450 миллионов человек населения.

Евросоюз закупает вакцины для стран-членов централизованно. Он заказал 2,3 млрд доз у шести производителей, поставив целью вакцинировать 70% взрослого населения к лету. "Цель, которая кажется все более недостижимой", - отмечает агентство.

Европа пока официально не одобрила выпуск в обращение вакцины AstraZeneca, но, как ожидается, что это произойдет в пятницу.

Соглашение о покупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca было подписано в августе с опционом еще на 100 млн, примерно через три месяца после того, как соглашение с компанией подписала Великобритания.

У ЕС есть еще более крупный контракт с Pfizer-BioNTech, но поставки препарата также задерживаются.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]