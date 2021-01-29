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Главы Госкомздрава КНР и ВОЗ обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом - ведомство

Председатель Госкомитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе телефонной беседы обсудили вопросы сотрудничества в области борьбы с пандемией COVID-19, сообщается на сайте китайского Госкомздрава.

"Председатель Госкомитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй в телефонной беседе с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гербрейесусом обменялись, главным образом, мнениями по вопросам профилактики пандемии, оценки ответных мер, а также научного сотрудничества в области отслеживания вирусов", - говорится в сообщении.

Ма Сяовэй сказал, что после выявления коронавируса нового типа "стороны неоднократно беседовали и встречались, поддерживали тесную связь, осуществляли практическое сотрудничество и добились положительных результатов".

Он отметил, что Китай готов совместно с ВОЗ "продолжать поддерживать работу группы независимых экспертов", которая прибыла в китайский город Ухань (провинция Хубэй), где впервые был выявлен коронавирус COVID-19.

Пекин, по словам главы Госкомздрава КНР, будет "содействовать их научной, объективной, всеобъемлющей и сбалансированной оценке и выводам".

Руководитель ВОЗ "высоко оценил долгосрочное эффективное сотрудничество между двумя сторонами", поблагодарил Китай за меры по созданию международной экспертной группы по научному сотрудничеству и выразил удовлетворение прогрессом в результате углубленных обменов, сообщил китайский госкомитет.

Как сообщалось, делегация международных экспертов ВОЗ, прибывшая в Ухань две недели назад, по истечение срока обязательного карантина готова приступить к работе, целью которой является установление происхождения вируса COVID-19.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли эксперты из 12 стран, в том числе - из России.

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Тэги: КИТАЙ, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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