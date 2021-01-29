Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.01.2021 12:05

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 - несекретно)", - сказано в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования, отмечается на сайте.

При этом изменения, внесенные в решение СНБО, а также санкционный список не опубликованы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, СНБО, САНКЦИИ


Похожие новости


Заболевший коронавирусом Зеленский говорит, что чувствует себя хорошо Президент Украины видит заговор старых элит в решении Конституционного суда по национальному антикоррупционному ведомству В рамках визита Зеленского в Лондон планируется подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины - Зеленский Президент Украины потребовал больше "посадок" за коррупцию Президент Украины посоветовал Белоруссии найти спокойный формат диалога "без дубинок"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]