Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 - несекретно)", - сказано в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования, отмечается на сайте.

При этом изменения, внесенные в решение СНБО, а также санкционный список не опубликованы.