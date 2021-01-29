Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.
Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 - несекретно)", - сказано в тексте документа.
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования, отмечается на сайте.
При этом изменения, внесенные в решение СНБО, а также санкционный список не опубликованы.
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